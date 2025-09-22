YOGA DOUX MENSUEL Pied-de-Borne

YOGA DOUX MENSUEL Pied-de-Borne lundi 22 septembre 2025.

YOGA DOUX MENSUEL

Salle polyvalente Pied-de-Borne Lozère

Tarif : 50 – 50 – 120 EUR

Abonnement

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-22

fin : 2025-09-29

Date(s) :

2025-09-22 2025-09-29 2025-10-06 2025-10-13 2025-10-20

Lili Masson, intervenante de HATHA YOGA vous propose 1 heure de séance pour une approche lente et douce du yoga basée sur l’éveil du corps, les postures, le souffle, la relaxation, l’attention à l’instant .

Tarif 50€/trim et 120€/année + Adhésion 13€.

Lili Masson, intervenante de HATHA YOGA vous propose 1 heure de séance pour une approche lente et douce du yoga basée sur l’éveil du corps, les postures, le souffle, la relaxation, l’attention à l’instant .

Cette séance s’adresse à des personnes dont les aptitudes physiques (corps fatigués, tensions…) ne leur permettent pas encore de suivre les séances classiques de yoga.

Les Lundis de 16h à 17h, Salle polyvalente de Pied de Borne

Tarif 50€/trim et 120€/année + Adhésion 13€. .

Salle polyvalente Pied-de-Borne 48800 Lozère Occitanie +33 6 30 76 69 81

English :

HATHA YOGA instructor Lili Masson offers 1-hour sessions for a slow, gentle approach to yoga based on awakening the body, postures, breathing, relaxation and attention to the moment.

Price: 50?/quarter and 120?/year + Membership: 13?

German :

Lili Masson, eine HATHA-YOGA-Lehrerin, bietet Ihnen eine einstündige Sitzung für eine langsame und sanfte Annäherung an Yoga, die auf dem Erwachen des Körpers, den Körperhaltungen, dem Atem, der Entspannung und der Aufmerksamkeit für den Augenblick beruht.

Preis: 50 Euro pro Trimester und 120 Euro pro Jahr + Mitgliedschaft: 13 Euro.

Italiano :

Lili Masson, insegnante di HATHA YOGA, vi propone una sessione di un’ora per un approccio lento e dolce allo yoga, basato sul risveglio del corpo, sulle posture, sul respiro, sul rilassamento e sull’attenzione al momento.

Prezzo: 50€/termine e 120€/anno + Iscrizione: 13€.

Espanol :

Lili Masson, profesora de HATHA YOGA, le propone una sesión de 1 hora para un acercamiento lento y suave al yoga basado en el despertar del cuerpo, las posturas, la respiración, la relajación y la atención al momento.

Precio: 50€/término y 120€/año + Abono: 13€.

L’événement YOGA DOUX MENSUEL Pied-de-Borne a été mis à jour le 2025-09-12 par 48-OT Mont Lozere