Yoga doux pour renouer avec son corps après la naissance Maison de quartier Bottière Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-01-29 14:30 – 15:45

Gratuit : non Libre et conscient, à partir de 2€ Atelier à prix libre et conscient, à partir de 2€Sur adhésion à l’association Trust (cotisation libre de 5€ minimum, valable pour l’année scolaire)Voir la programmation complète des ateliers Pause Partum : https://www.asso-trust.fr/ateliers-pause-partum-bottiere Adulte, En famille

Atelier animé par Julia Sioen, Professeure de yoga Découvrez les bienfaits du yoga en post-partum : drainer, éliminer, tonifier, détendre les muscles, soulager les tensions et douleurs… Dans cet atelier, Julia Sioen vous présentera les besoins spécifiques de la période post-natale et vous proposera une séance de yoga doux, qui favorise l’auto-grandissement et la remontée des organes. Déroulé de la séance :- Quelques postures très douces adaptées à chacune (condition physique, douleurs…) pour reprendre tranquillement contact avec votre corps- Des mouvements fluides pour retrouver de la mobilité autour de votre bassin et de votre colonne vertébrale- Une sensibilisation autour de votre posture au quotidien avec le portage de bébé- Des exercices de respiration pour calmer le système nerveux- Une relaxation sonore avec une histoire contée et des instruments : bols tibétains, Koshi, arbre de pluie,Sansula… dont les vibrations et sonorités sont bénéfiques pour les mamans et les bébés Il n’est pas nécessaire d’avoir entamé votre rééducation du périnée pour profiter de cet atelier. Des tapis sont à disposition mais vous pouvez emmener le vôtre, ainsi qu’un petit coussin et un plaid pour la relaxation. ?Julia Sioen s’est formée au Centre international Sivananda à l’enseignement traditionnel indien avec une spécialisation Yoga pour tous. En complément, elle a suivi des spécialisations à l’Institut Bernadette de Gasquet (yoga sans dégâts, stretch yoga et pince, spécialité séniors, Pilates de Gasquet, yoga prénatal et post-partum…). Par ailleurs, elle est formée aux massages sonores et vibratoires avec les bols tibétains. Elle enseigne le yoga dans différents univers pour des publics variés : entreprises, écoles, résidences séniors, cours collectifs pour adultes et cours individuels à domicile.-Accueil à 14h30 pour démarrer l’atelier à 14h45.Atelier en non-mixité, réservé aux jeunes mamans. Bébés bienvenus !

Maison de quartier Bottière Nantes 44300

