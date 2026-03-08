Yoga Doux Vichy Vitalité Graine de Bonheur Vichy
Yoga Doux Vichy Vitalité Graine de Bonheur Vichy vendredi 24 avril 2026.
Yoga Doux Vichy Vitalité
Graine de Bonheur 7 rue Porte Verrier Vichy Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24 18:30:00
fin : 2026-04-24 20:00:00
Date(s) :
2026-04-24
Dans le cadre du programme Vichy Vitalité, Rhizome Yoga propose une séance gratuite de découverte Yoga Doux.
Renseignements et inscription par téléphone.
Graine de Bonheur 7 rue Porte Verrier Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 99 22 86 04
English:
As part of the Vichy Vitality program, Rhizome Yoga offers a free discovery session: Yoga Doux.
Information and registration by telephone.
L’événement Yoga Doux Vichy Vitalité Vichy a été mis à jour le 2026-03-08 par Vichy Destinations