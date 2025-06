Yoga du rire à Figeac – Le Sourire Intérieur Figeac 21 juin 2025 15:00

Lot

Yoga du rire à Figeac Le Sourire Intérieur 5 place Champollion Figeac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-21 15:00:00

fin : 2025-06-21 17:00:00

Date(s) :

2025-06-21

Séance de découverte du yoga du rire, une pratique joyeuse et accessible à tous. Rires sans blagues, bienfaits reconnus sur la santé, boost d’énergie positive et de détente.

15h Accueil au Sourire Intérieur

Séance avec Olivianne et Jean-Roland, animateurs certifiés de yoga du rire .

Le Sourire Intérieur 5 place Champollion

Figeac 46100 Lot Occitanie +33 6 86 54 34 42

English :

Discover laughter yoga, a joyful practice accessible to all. Laughter without jokes, recognized health benefits, a boost of positive energy and relaxation.

German :

Entdecken Sie das Lachyoga, eine fröhliche Praxis, die für alle zugänglich ist. Lachen ohne Witze, anerkannte Vorteile für die Gesundheit, Boost für positive Energie und Entspannung.

Italiano :

Scoprite lo yoga della risata, una pratica gioiosa accessibile a tutti. Risate senza battute, benefici riconosciuti per la salute, una carica di energia positiva e relax.

Espanol :

Descubra el yoga de la risa, una práctica alegre al alcance de todos. Risa sin bromas, beneficios reconocidos para la salud, un impulso de energía positiva y relajación.

L’événement Yoga du rire à Figeac Figeac a été mis à jour le 2025-06-11 par OT Figeac