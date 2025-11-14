Yoga du rire Route de la Plaine Allassac

Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Route de la Plaine Epicerie du Saillant Allassac Corrèze

Un atelier de de yoga du rire.
Faire monter une belle énergie en nous de façon intéressante, différente.
Animé par Marie-Laure Enseignante Yoga du Rire Joy Up.

A l’épicerie du Saillant
Tarifs: 12€ par personne
Réservation: 06 37 56 98 15   .

Route de la Plaine Epicerie du Saillant Allassac 19240 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 37 56 98 15 

