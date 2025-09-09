Yoga du rire Bacqueville-en-Caux
Yoga du rire Bacqueville-en-Caux mardi 9 septembre 2025.
Yoga du rire
Résidence Béguignage Bacqueville-en-Caux Seine-Maritime
Début : 2025-09-09 12:00:00
fin : 2025-09-09 13:00:00
2025-09-09
Envie de Rire ? Besoin de vous détendre ? Venez découvrir une activité de bien-être, accessible à tous, qui vous apporte du bonheur, de la vitalité, du lâcher-prise, de la joie de vivre et de nombreux bienfaits pour votre santé !
Découvrez les cours de Yoga du Rire, tous les mardis à la Résidence Béguinage d’Auffay avec Auffay Bien-être, à la salle Gargantua à Hénouville tous les vendredis et à la salle de judo Des Grandes Ventes tous les samedis. .
Résidence Béguignage Bacqueville-en-Caux 76720 Seine-Maritime Normandie +33 6 84 01 70 41
