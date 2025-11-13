Yoga du Rire : Bataille de polochon en cité universitaire maison de quartier de villejean Rennes 13 et 15 novembre Ille-et-Vilaine

Une chouette séance de rire en perspective avec 2 batailles de polochon ! Apportez votre polochon (traversin, oreiller, coussin).

Nous nous imaginerons étudiant.e.s pour cette fois, et nous savourerons notre insouciance en bataillant avec nos polochons.

Yoga du Rire / Training bonheur par les défoulements émotionnels et par le Rire sans humour

C’est gratuit et ouvert à tous pour faire découvrir la pratique du Rire au plus grand nombre…

La puissance des bienfaits du Rire améliore la vie de chacun

Nous mêlerons des défoulements émotionnels pour évacuer et des exercices de Rire qui feront monter la joie en nous jusqu’au « lâcher rire », le moment où l’on est pris au jeu de rire de bon cœur. Enfin, nous nous allongerons pour laisser libre cours à nos fous rires !

Une bonne occasion de découvrir le Rire sans humour, le bonheur immédiat qu’il procure et les bienfaits à long terme qu’il prodigue. Au plaisir de rire avec vous !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-11-13T20:30:00.000+01:00

Fin : 2025-11-15T12:00:00.000+01:00

contact@mdr.coach 0628376889

maison de quartier de villejean 2 rue de bourgogne rennes Villejean – Beauregard Rennes 35000 Ille-et-Vilaine