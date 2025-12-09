Yoga du rire Brebotte
Yoga du rire Brebotte vendredi 2 janvier 2026.
Yoga du rire
La Pause Bien-être Brebotte Territoire de Belfort
Tarif : – – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Début : 2026-01-02 18:30:00
fin : 2026-01-02
Date(s) :
2026-01-02
Le Yoga du Rire combine des exercices simples de rire et de respiration, pour stimuler le corps, détendre l’esprit et déclencher des éclats de rire contagieux.
Un rendez-vous convivial et dynamisant, où le rire devient une vraie source de santé et de bonne humeur. .
La Pause Bien-être Brebotte 90140 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 6 76 10 98 66 pausebienetre90@gmail.com
