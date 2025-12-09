Yoga du rire

La Pause Bien-être Brebotte Territoire de Belfort

Tarif : – – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-02 18:30:00

fin : 2026-01-02

Date(s) :

2026-01-02

Le Yoga du Rire combine des exercices simples de rire et de respiration, pour stimuler le corps, détendre l’esprit et déclencher des éclats de rire contagieux.

Un rendez-vous convivial et dynamisant, où le rire devient une vraie source de santé et de bonne humeur. .

La Pause Bien-être Brebotte 90140 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 6 76 10 98 66 pausebienetre90@gmail.com

English : Yoga du rire

L’événement Yoga du rire Brebotte a été mis à jour le 2025-12-09 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)