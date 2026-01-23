Yoga du rire La Pause Bien-être Brebotte
Yoga du rire La Pause Bien-être Brebotte vendredi 13 février 2026.
Yoga du rire
La Pause Bien-être 7 Rue du Moulin Brebotte Territoire de Belfort
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-13 18:30:00
fin : 2026-02-13
Date(s) :
2026-02-13
Besoin de relâcher la pression et de mettre un peu de légèreté dans votre semaine ?
Le yoga du rire mêle exercices de respiration et jeux simples pour créer une parenthèse joyeuse, ludique et libératrice. Les rires arrivent naturellement, s’enchaînent… et laissent place à une vraie détente ?? .
La Pause Bien-être 7 Rue du Moulin Brebotte 90140 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 6 76 10 98 66 pausebienetre90@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Yoga du rire
L’événement Yoga du rire Brebotte a été mis à jour le 2026-01-23 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)