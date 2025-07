Yoga du rire dans les vignes Les Verchers-sur-Layon Doué-en-Anjou

Yoga du rire dans les vignes Les Verchers-sur-Layon Doué-en-Anjou jeudi 17 juillet 2025.

Yoga du rire dans les vignes

Les Verchers-sur-Layon 5 chemin du Château d’Eau Doué-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : 20 – 20 – EUR

Début : 2025-07-17 10:00:00

fin : 2025-07-17 12:00:00

2025-07-17 2025-09-13

Venez vivre une expérience unique au Domaine Bodineau, au cœur des vignes d’Anjou une séance de Yoga du Rire animé par Angéline Grivault, animatrice diplômée.

Ludique et bienveillant, le yoga du rire libère vos tensions et boost votre énergie dans un cadre idyllique. Après la séance, profitez d’un moment convivial et gourmand avec une dégustation des vins du domaine accompagnée d’une planche apéritive.

Un instant de bien-être et de partage !

PRECISIONS HORAIRES

Jeudi 17 juillet 2025 de 10h à 12h.

À 10h.

Samedi 13 septembre 2025 de 10h à 12h.

À 10 h. .

Les Verchers-sur-Layon 5 chemin du Château d’Eau Doué-en-Anjou 49700 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 59 22 86 domainebodineau@yahoo.fr

English :

Come and enjoy a unique experience at Domaine Bodineau, in the heart of the Anjou vineyards: a Laughter Yoga session led by certified instructor Angéline Grivault.

German :

Erleben Sie eine einzigartige Erfahrung auf der Domaine Bodineau, im Herzen der Weinberge von Anjou: eine Sitzung Lachyoga, die von der diplomierten Animateurin Angéline Grivault geleitet wird.

Italiano :

Venite a vivere un’esperienza unica al Domaine Bodineau, nel cuore dei vigneti dell’Anjou: una sessione di Yoga della Risata condotta dall’istruttrice qualificata Angéline Grivault.

Espanol :

Venga a disfrutar de una experiencia única en el Domaine Bodineau, en el corazón de los viñedos de Anjou: una sesión de Yoga de la Risa dirigida por la instructora cualificada Angéline Grivault.

