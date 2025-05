Yoga du rire – local ancien Office de Tourisme à côté de la mairie Donville-les-Bains, 21 mai 2025 19:00, Donville-les-Bains.

Manche

Yoga du rire local ancien Office de Tourisme à côté de la mairie 97 Route de Coutances Donville-les-Bains Manche

Début : 2025-05-21 19:00:00

fin : 2025-05-21 20:00:00

2025-05-21

L’association Equilibre Intérieur vous propose une séance de yoga du rire le 21 mai à Donville les bains dans le local de l’ancien Office de Tourisme. Détente assurée.

Attention nombre de place limité à 20 personnes !

local ancien Office de Tourisme à côté de la mairie 97 Route de Coutances

Donville-les-Bains 50350 Manche Normandie +33 7 45 26 75 56 contact@equilibreinterieurnormandie.fr

English : Yoga du rire

The Equilibre Intérieur association is offering a laughter yoga session on May 21 in Donville les bains, in the former Tourist Office building. Relaxation guaranteed.

Places are limited to 20 people!

Der Verein Equilibre Intérieur bietet Ihnen am 21. Mai in Donville les bains in den Räumen des ehemaligen Office de Tourisme eine Lachyoga-Sitzung an. Für Entspannung ist gesorgt.

Achtung: Platzzahl auf 20 Personen begrenzt!

L’associazione Equilibre Intérieur propone una sessione di yoga della risata il 21 maggio a Donville les bains, nell’ex Ufficio del Turismo. Il relax è garantito.

I posti sono limitati a 20 persone!

La asociación Equilibre Intérieur propone una sesión de yoga de la risa el 21 de mayo en Donville les bains, en la antigua Oficina de Turismo. Relajación garantizada.

Plazas limitadas a 20 personas

