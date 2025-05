Yoga du rire en famille – Salle des fêtes Paul Bourey Donville-les-Bains, 21 mai 2025 11:00, Donville-les-Bains.

Manche

Yoga du rire en famille Salle des fêtes Paul Bourey 8 Rue du Clos des Sources Donville-les-Bains Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-21 11:00:00

fin : 2025-05-21 12:00:00

Date(s) :

2025-05-21

L’association Equilibre Intérieur vous propose une séance de Yoga du rire en famille, enfants accompagnés à partir de 6ans, adultes 99+.

Venez à deux ou plus !

L’association Equilibre Intérieur vous propose une séance de Yoga du rire en famille, enfants accompagnés à partir de 6ans, adultes 99+.

Venez à deux ou plus ! .

Salle des fêtes Paul Bourey 8 Rue du Clos des Sources

Donville-les-Bains 50350 Manche Normandie +33 7 45 26 75 56 contact@equilibreinterieurnormandie.fr

English : Yoga du rire en famille

The association Equilibre Intérieur offers you a family laughter yoga session, for accompanied children from 6 years, adults 99+.

Two or more are welcome!

German :

Der Verein Equilibre Intérieur bietet Ihnen eine Lachyoga-Sitzung für Familien an, begleitete Kinder ab 6 Jahren, Erwachsene 99+.

Kommen Sie zu zweit oder mehr!

Italiano :

L’associazione Equilibre Intérieur vi invita a una sessione di yoga della risata in famiglia per bambini dai 6 anni in su e adulti dai 99 anni in su.

Due o più persone sono le benvenute!

Espanol :

La asociación Equilibre Intérieur le invita a una sesión familiar de yoga de la risa para niños a partir de 6 años y adultos mayores de 99 años.

¡Dos o más son bienvenidos!

L’événement Yoga du rire en famille Donville-les-Bains a été mis à jour le 2025-05-17 par OT Granville Terre et Mer