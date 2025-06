Yoga du rire en famille – Salle des fêtes Paul Bourey Donville-les-Bains 18 juin 2025 11:00

Manche

Yoga du rire en famille Salle des fêtes Paul Bourey 8 Rue du Clos des Sources Donville-les-Bains Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-18 11:00:00

fin : 2025-06-18 12:00:00

Date(s) :

2025-06-18

Envie de respirer, de relâcher la pression… et de rire sans raison ?

Participez à une séance joyeuse et intergénérationnelle de Yoga du Rire un moment de complicité et de bien-être à partager en famille !

Dès 6 ans

15 € le duo (parent/enfant, grands-parents, amis…)

Places limitées Sur réservation

Pourquoi rire en famille ?

Renforce les liens affectifs

Réduit le stress et améliore l’humeur

Crée des souvenirs joyeux et positifs

Accessible à tous pas besoin de souplesse, juste l’envie de rire !

Animée par Carole Delépine, animatrice certifiée

Réservez par message ou via notre site !

Envie de respirer, de relâcher la pression… et de rire sans raison ?

Participez à une séance joyeuse et intergénérationnelle de Yoga du Rire un moment de complicité et de bien-être à partager en famille !

Dès 6 ans

15 € le duo (parent/enfant, grands-parents, amis…)

Places limitées Sur réservation

Pourquoi rire en famille ?

Renforce les liens affectifs

Réduit le stress et améliore l’humeur

Crée des souvenirs joyeux et positifs

Accessible à tous pas besoin de souplesse, juste l’envie de rire !

Animée par Carole Delépine, animatrice certifiée

Réservez par message ou via notre site ! .

Salle des fêtes Paul Bourey 8 Rue du Clos des Sources

Donville-les-Bains 50350 Manche Normandie +33 7 45 26 75 56 contact@equilibreinterieurnormandie.fr

English : Yoga du rire en famille

Want to breathe, let off steam? and laugh for no reason?

Take part in a joyful, intergenerational Laughter Yoga session: a moment of complicity and well-being to share with the whole family!

From age 6

15 ? per duo (parent/child, grandparents, friends?)

Places limited ? Reservations required

Why laugh as a family?

Strengthens emotional bonds

Reduces stress and improves mood

Creates happy, positive memories

Accessible to all? no need for flexibility, just the desire to laugh!

Hosted by Carole Delépine, certified entertainer

Book by message or via our website!

German :

Möchten Sie einfach mal durchatmen, den Druck loslassen und ohne Grund lachen?

Nehmen Sie an einer fröhlichen und generationenübergreifenden Lachyoga-Sitzung teil: ein Moment der Verbundenheit und des Wohlbefindens, den Sie mit der ganzen Familie teilen können!

Ab 6 Jahren

15 ? zu zweit (Eltern/Kind, Großeltern, Freunde?)

Begrenzte Anzahl von Plätzen ? Auf Reservierung

Warum mit der Familie lachen?

Stärkt die emotionalen Bindungen

Reduziert Stress und hebt die Stimmung

Schafft fröhliche und positive Erinnerungen

Für alle zugänglich ? keine Flexibilität erforderlich, nur die Lust zu lachen!

Geleitet von Carole Delépine, zertifizierte Moderatorin

Reservieren Sie per Nachricht oder über unsere Website!

Italiano :

Volete respirare, sfogarvi e ridere senza motivo?

Partecipate a una gioiosa sessione intergenerazionale di Yoga della Risata: un momento di aggregazione e benessere da condividere con tutta la famiglia!

A partire dai 6 anni

15 ? per duo (genitore/bambino, nonni, amici?)

Posti limitati? Solo su prenotazione

Perché ridere in famiglia?

Rafforza i legami emotivi

Riduce lo stress e migliora l’umore

Crea ricordi felici e positivi

Accessibile a tutti? Non serve flessibilità, basta la voglia di ridere!

Condotto da Carole Delépine, animatrice certificata

Prenotate per messaggio o tramite il nostro sito web!

Espanol :

¿Quiere respirar, desahogarse? y reír sin motivo?

Participe en una alegre sesión intergeneracional de Yoga de la Risa: ¡un momento de unión y bienestar para compartir con toda la familia!

A partir de 6 años

15 ¤ por dúo (padres/hijos, abuelos, amigos…)

Plazas limitadas ? Sólo con reserva

¿Por qué reír en familia?

Refuerza los vínculos afectivos

Reduce el estrés y mejora el estado de ánimo

Crea recuerdos felices y positivos

Accesible a todos… sin necesidad de flexibilidad, ¡sólo ganas de reír!

Animado por Carole Delépine, animadora diplomada

Reserva por mensaje o a través de nuestra página web

L’événement Yoga du rire en famille Donville-les-Bains a été mis à jour le 2025-06-09 par OTGTM BIT Granville