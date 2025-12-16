YOGA DU RIRE EN FAMILLE

pelouse derriere les arenes Mimizan Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-28

fin : 2025-12-28

Date(s) :

2025-12-28

Venez découvrir le yoga du rire en famille . Une occasion de s’amuser ensemble, rire et retrouver son âme d’enfant

ne partie de l’atelier portera sur la période de Noel et les vacances. Atelier pour les grands et les petits

Reservation obligatoire au 0681664469

Prix 5 euros pour les adultes et 3 euros pour les enfants jusqu’à 10 ans .

pelouse derriere les arenes Mimizan 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 66 44 69 corinne.droux@wanadoo.fr

English : YOGA DU RIRE EN FAMILLE

L’événement YOGA DU RIRE EN FAMILLE Mimizan a été mis à jour le 2025-12-12 par OT Mimizan