AGENDA · Rennes
Yoga du Rire et dîner Auberge de Jeunesse Saint Martin Rennes
dimanche 13 septembre 2026 · Auberge de Jeunesse Saint Martin · Rennes
Informations pratiques
Yoga du Rire et dîner Auberge de Jeunesse Saint Martin Rennes Dimanche 13 septembre, 17h30
Rire et Miam ! Nous rirons puis nous dînerons tous ensemble au restaurant de l’Auberge de jeunesse de Rennes. Une nouvelle occasion de rire, de lâcher prise et de partager un moment de joie.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-09-13T17:30:00.000+02:00
Fin : 2026-09-13T19:00:00.000+02:00
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Auberge de Jeunesse Saint Martin Canal Saint Martin rennes Rennes
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