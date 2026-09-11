UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Rennes

Yoga du Rire et dîner Auberge de Jeunesse Saint Martin Rennes

dimanche 13 septembre 2026 · Auberge de Jeunesse Saint Martin · Rennes

Informations pratiques

Début
dimanche 13 septembre 2026
Fin
dimanche 13 septembre 2026
Lieu
Auberge de Jeunesse Saint Martin
Adresse
Canal Saint Martin rennes
Ville
Rennes

Yoga du Rire et dîner Auberge de Jeunesse Saint Martin Rennes Dimanche 13 septembre, 17h30

Rire et Miam ! Nous rirons puis nous dînerons tous ensemble au restaurant de l’Auberge de jeunesse de Rennes. Une nouvelle occasion de rire, de lâcher prise et de partager un moment de joie.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-09-13T17:30:00.000+02:00
Fin : 2026-09-13T19:00:00.000+02:00

1
 

Auberge de Jeunesse Saint Martin Canal Saint Martin rennes Rennes


Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Rennes