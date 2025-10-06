Yoga du rire Gisors
Yoga du rire Gisors lundi 6 octobre 2025.
Yoga du rire
28 Rue de Riegelsberg Gisors Eure
Début : 2025-10-06 17:00:00
fin : 2025-11-10 18:00:00
2025-10-06 2025-10-13 2025-10-27 2025-11-03 2025-11-10 2025-11-17 2025-11-24 2025-12-01 2025-12-08 2025-12-15
Agissez positivement sur votre corps et votre esprit grâce aux bienfaits du rire collectif. Atelier animé par Régine Puybonnieux, sophrologue à Gisors.
À partir de 18 ans. .
28 Rue de Riegelsberg Gisors 27140 Eure Normandie +33 2 32 27 60 65
