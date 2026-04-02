Yoga du Rire : Glandouille avec bataille de polochon, Maison de Quartier de Villejean, Rennes

Yoga du Rire : Glandouille avec bataille de polochon 2 et 4 avril Maison de Quartier de Villejean Ille-et-Vilaine

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-02T20:30:00+02:00 – 2026-04-02T22:00:00+02:00

Fin : 2026-04-04T10:15:00+02:00 – 2026-04-04T12:00:00+02:00

Le 2 avril ce sera la journée mondiale de la bataille d’oreiller !!!

Quelle chouette occasion pour nous aussi de célébrer cette pratique au cœur de notre séance de rire ! On retombe en enfance tout en nous défoulant et riant comme des grands ! Venez batailler avec nous !

Apportez votre polochon !

Yoga du Rire / Training bonheur par les défoulements émotionnels et par le Rire sans humour

C’est gratuit et ouvert à tous pour faire découvrir la pratique du Rire au plus grand nombre…

La puissance des bienfaits du Rire améliore la vie de chacun

Nous mêlerons des défoulements émotionnels pour évacuer et des exercices de Rire qui feront monter la joie en nous jusqu’au « lâcher rire », le moment où l’on est pris au jeu de rire de bon cœur. Enfin, nous nous allongerons pour laisser libre cours à nos fous rires !

Une bonne occasion de découvrir le Rire sans humour, le bonheur immédiat qu’il procure et les bienfaits à long terme qu’il prodigue. Au plaisir de rire avec vous !

Maison de Quartier de Villejean 12 rue de Bourgogne 35000 Rennes Rennes 35043 Villejean – Beauregard Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « email », « value »: « contact@mdr.coach »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 28 37 68 89 »}]

Le 2 avril ce sera la journée mondiale de la bataille d’oreiller !!! Quelle chouette occasion pour retomber en enfance tout en nous défoulant et riant comme des grands ! Apportez votre polochon ! Yoga du Rire Rire

Militant du Rire