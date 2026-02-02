Yoga du Rire : Guerre des crêpes à la kermesse Maison de Quartier de Villejean Rennes 5 et 7 février Ille-et-Vilaine

Gratuit

Le 2 février c’est la chandeleur et à cette occasion je vous propose ma séance sur la thématique des crêpes. Une bataille de boules de papier viendra s’ajouter aux nombreux exercices de rire pour apporter un peu plus de folie. Une bonne occasion de beaucoup rire tous ensemble, comme d’habitude !

Yoga du Rire / Training bonheur par les défoulements émotionnels et par le Rire sans humour

C’est gratuit et ouvert à tous pour faire découvrir la pratique du Rire au plus grand nombre…

La puissance des bienfaits du Rire améliore la vie de chacun

Nous mêlerons des défoulements émotionnels pour évacuer et des exercices de Rire qui feront monter la joie en nous jusqu’au « lâcher rire », le moment où l’on est pris au jeu de rire de bon cœur. Enfin, nous nous allongerons pour laisser libre cours à nos fous rires !

Une bonne occasion de découvrir le Rire sans humour, le bonheur immédiat qu’il procure et les bienfaits à long terme qu’il prodigue. Au plaisir de rire avec vous !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-02-05T20:30:00.000+01:00

Fin : 2026-02-07T12:00:00.000+01:00

contact@mdr.coach 06 28 37 68 89

Maison de Quartier de Villejean 12 rue de Bourgogne 35000 Rennes Villejean – Beauregard Rennes 35043 Ille-et-Vilaine



