Yoga du Rire : Il y avait un philosophe dans mon rêve Maison de Quartier de Villejean Brécé jeudi 9 octobre 2025.

Cette semaine nous allons évoquer un rêve au sein duquel il y avait un philosophe. Une occasion de savourer une narration surréaliste propice aux rires !

Yoga du Rire / Training bonheur par les défoulements émotionnels et par le Rire sans humour

C’est gratuit et ouvert à tous pour faire découvrir la pratique du Rire au plus grand nombre…

La puissance des bienfaits du Rire améliore la vie de chacun

Nous mêlerons des défoulements émotionnels pour évacuer et des exercices de Rire qui feront monter la joie en nous jusqu’au « lâcher rire », le moment où l’on est pris au jeu de rire de bon cœur. Enfin, nous nous allongerons pour laisser libre cours à nos fous rires !

Une bonne occasion de découvrir le Rire sans humour, le bonheur immédiat qu’il procure et les bienfaits à long terme qu’il prodigue. Au plaisir de rire avec vous !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-10-09T20:30:00.000+02:00

Fin : 2025-10-11T12:00:00.000+02:00

contact@mdr.coach 0628376889

Maison de Quartier de Villejean 12 rue de Bourgogne 35000 Rennes Brécé 35530 Ille-et-Vilaine