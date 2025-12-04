Yoga du Rire : La fête du slip Maison de quartier de Villejean – 12 Rue de Bourgogne 35000 rennes Rennes 4 et 6 décembre Ille-et-Vilaine

Parlons, ou plutôt rions des origines de cette drôle d’expression « La fête du sip ». D’où vient-elle ? C’est ce que vous découvrirez en vous amusant et en riant énormément. Cette séance nécessite que vous apportiez un accessoire pour jouer : un slip ! Ou un maillot de bain, un short ou un caleçon.

Évidement, les slips kangourou et les grandes culottes de grand-mère sont particulièrement attendu.e.s.

Yoga du Rire / Training bonheur par les défoulements émotionnels et par le Rire sans humour

C’est gratuit et ouvert à tous pour faire découvrir la pratique du Rire au plus grand nombre…

La puissance des bienfaits du Rire améliore la vie de chacun

Nous mêlerons des défoulements émotionnels pour évacuer et des exercices de Rire qui feront monter la joie en nous jusqu’au « lâcher rire », le moment où l’on est pris au jeu de rire de bon cœur. Enfin, nous nous allongerons pour laisser libre cours à nos fous rires !

Une bonne occasion de découvrir le Rire sans humour, le bonheur immédiat qu’il procure et les bienfaits à long terme qu’il prodigue. Au plaisir de rire avec vous !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-12-04T20:30:00.000+01:00

Fin : 2025-12-06T12:00:00.000+01:00

contact@mdr.coach 06 28 37 68 89

Maison de quartier de Villejean – 12 Rue de Bourgogne 35000 rennes 2 Rue de Bourgogne 35000 rennes Villejean – Beauregard Rennes 35000 Ille-et-Vilaine