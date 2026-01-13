Yoga du Rire : La galette des reines et des rois Maison de quartier de Villejean – 12 Rue de Bourgogne 35000 rennes Rennes 15 et 17 janvier

Et voilà le temps des galettes revenu. Une tradition qui permet de mettre à l’honneur l’un ou l’une des convives. Et quel honneur… celui d’arborer une jolie couronne en carton. Nous profiterons de cette tradition pour rire beaucoup toutes et tous ensemble.

J’offrirai aussi l’occasion de se régaler en apportant une galette jeudi soir avant la séance et une autre samedi pour après la séance.

Régalons-nous de pâtisseries et de rires !!!

Yoga du Rire / Training bonheur par les défoulements émotionnels et par le Rire sans humour

C’est gratuit et ouvert à tous pour faire découvrir la pratique du Rire au plus grand nombre…

La puissance des bienfaits du Rire améliore la vie de chacun

Nous mêlerons des défoulements émotionnels pour évacuer et des exercices de Rire qui feront monter la joie en nous jusqu’au « lâcher rire », le moment où l’on est pris au jeu de rire de bon cœur. Enfin, nous nous allongerons pour laisser libre cours à nos fous rires !

Une bonne occasion de découvrir le Rire sans humour, le bonheur immédiat qu’il procure et les bienfaits à long terme qu’il prodigue. Au plaisir de rire avec vous !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-01-15T20:30:00.000+01:00

Fin : 2026-01-17T12:00:00.000+01:00

contact@mdr.coach 06 28 37 68 89

Maison de quartier de Villejean – 12 Rue de Bourgogne 35000 rennes 2 Rue de Bourgogne 35000 rennes Villejean – Beauregard Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



