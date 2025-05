Yoga du rire – La Petite-Pierre, 12 juin 2025 18:30, La Petite-Pierre.

Bas-Rhin

Yoga du rire 10 rue du Château La Petite-Pierre Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2025-06-12 18:30:00

fin : 2025-08-21

Date(s) :

2025-06-12

2025-07-17

2025-08-21

2025-09-04

Le rire est bien plus qu’une simple réaction c’est une énergie puissante qui nous relie aux autres et à nous-mêmes. Offrez-vous une parenthèse de bonheur, un souffle d’oxygène et une cure d’optimisme. Venez rire, respirer et vous libérer, car le rire est contagieux… et ça fait du bien !

Vivez le pouvoir du rire ensemble

10 rue du Château

La Petite-Pierre 67290 Bas-Rhin Grand Est +33 6 28 33 02 54 lareinedespres67@gmail.com

English :

Laughter is much more than a simple reaction: it’s a powerful energy that connects us to others and to ourselves. Treat yourself to an interlude of happiness, a breath of oxygen and a cure of optimism. Come and laugh, breathe and free yourself, because laughter is contagious? and it feels good!

German :

Lachen ist mehr als nur eine Reaktion: Es ist eine starke Energie, die uns mit anderen und mit uns selbst verbindet. Gönnen Sie sich eine Auszeit vom Alltag, einen Hauch von Sauerstoff und eine Kur in Sachen Optimismus. Lachen Sie, atmen Sie auf und befreien Sie sich, denn Lachen ist ansteckend und tut gut!

Italiano :

La risata è molto più di una semplice reazione: è un’energia potente che ci connette agli altri e a noi stessi. Concedetevi un momento di felicità, una boccata d’aria fresca e una cura per l’ottimismo. Venite a ridere, a respirare e a liberarvi, perché la risata è contagiosa e fa stare bene!

Espanol :

La risa es mucho más que una simple reacción: es una energía poderosa que nos conecta con los demás y con nosotros mismos. Regálese un momento de felicidad, un soplo de aire fresco y una cura de optimismo. Venga a reír, a respirar y a liberarse, porque la risa es contagiosa… ¡y sienta bien!

