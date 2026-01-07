Yoga du Rire : Le réveillon du nouvel an Maison de quartier de Villejean – 12 Rue de Bourgogne 35000 rennes Rennes 8 et 10 janvier Ille-et-Vilaine

En ce début d’année nous reviendrons sur le changement d’année et son rituel festif. Nous nous imaginerons revivre cet épisode pour en rire beaucoup tous ensemble !

En ce début d’année nous reviendrons sur le changement d’année et son rituel festif. L’occasion de prendre de bonnes résolutions et de célébrer ce renouveau. Nous nous imaginerons revivre cet épisode pour en rire beaucoup tous ensemble !

J’en profite pour vous adresser mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Je vous souhaite d’avoir la meilleures santé possible et de trouver le temps d’en profiter. Je vous souhaite également beaucoup de sourires, de joie et de rires pour votre bonheur et votre santé.

Au plaisir de rire avec vous en 2026 !

Yoga du Rire / Training bonheur par les défoulements émotionnels et par le Rire sans humour

C’est gratuit et ouvert à tous pour faire découvrir la pratique du Rire au plus grand nombre…

La puissance des bienfaits du Rire améliore la vie de chacun

Nous mêlerons des défoulements émotionnels pour évacuer et des exercices de Rire qui feront monter la joie en nous jusqu’au « lâcher rire », le moment où l’on est pris au jeu de rire de bon cœur. Enfin, nous nous allongerons pour laisser libre cours à nos fous rires !

Une bonne occasion de découvrir le Rire sans humour, le bonheur immédiat qu’il procure et les bienfaits à long terme qu’il prodigue. Au plaisir de rire avec vous !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-01-08T20:30:00.000+01:00

Fin : 2026-01-10T12:00:00.000+01:00

1

contact@mdr.coach 06 28 37 68 89

Maison de quartier de Villejean – 12 Rue de Bourgogne 35000 rennes 2 Rue de Bourgogne 35000 rennes Villejean – Beauregard Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

