Yoga du rire (L’improviste) Brive-la-Gaillarde

Yoga du rire (L’improviste) Brive-la-Gaillarde dimanche 31 août 2025.

Yoga du rire (L’improviste)

16 Rue Majour Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-31

fin : 2025-08-31

Date(s) :

2025-08-31

Fidèle à sa devise UNE JOURNÉE SANS RIRE EST UNE JOURNÉE PERDUE , L’Improviste vous invite à une séance gratuite de Yoga du Rire, une pratique joyeuse, originale et profondément libératrice.

Avec Marie-Laure Brousse, animatrice certifiée depuis 2015 par la Laughter Yoga University du Dr Kataria, venez rire sans raison pour libérer vos tensions, évacuer vos émotions, respirer pleinement, et refaire le plein d’énergie et de bonne humeur.

Facile et accessible à tous — actifs, retraités, timides ou extravertis — ce moment unique vous permet de prendre soin de votre santé simplement en riant.

Marie-Laure, formée auprès des meilleurs Masters en France et au Canada, continue d’enrichir son approche grâce à diverses formations en développement personnel pour vous offrir une expérience toujours plus complète.

Alors, n’attendez plus ! .

16 Rue Majour Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 58 83 68

English : Yoga du rire (L’improviste)

German : Yoga du rire (L’improviste)

Italiano :

Espanol : Yoga du rire (L’improviste)

L’événement Yoga du rire (L’improviste) Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2025-08-19 par Brive Tourisme