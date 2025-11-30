Yoga du rire MJC Héritan Mâcon
Yoga du rire MJC Héritan Mâcon dimanche 30 novembre 2025.
Yoga du rire
MJC Héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon Saône-et-Loire
Tarif : 10 – 10 – 15 EUR
Début : 2025-11-30 10:00:00
fin : 2025-11-30 11:30:00
2025-11-30
Le Yoga du Rire autorise à rire à volonté, chaleureusement et de bon cœur sans aucune crainte de gêner et offre le plaisir de partager un moment intense pour déborder d’énergie, de vitalité, d’enthousiasme et redécouvrir son âme d’enfant.
Animé par Catherine Naville, animatrice de Yoga du Rire certifiée par l’Institut français de yoga du rire & santé, professeure de kundalini Yoga certifiée par le KRI, affiliée à la FFKY. .
MJC Héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 21 91 70 dplanche@mjc-heritanmacon.org
