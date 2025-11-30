Yoga du rire MJC Héritan Mâcon

Yoga du rire

MJC Héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon Saône-et-Loire

Tarif : 10 – 10 – 15 EUR

Début : 2025-11-30 10:00:00

fin : 2025-11-30 11:30:00

2025-11-30

Le Yoga du Rire autorise à rire à volonté, chaleureusement et de bon cœur sans aucune crainte de gêner et offre le plaisir de partager un moment intense pour déborder d’énergie, de vitalité, d’enthousiasme et redécouvrir son âme d’enfant.

Animé par Catherine Naville, animatrice de Yoga du Rire certifiée par l’Institut français de yoga du rire & santé, professeure de kundalini Yoga certifiée par le KRI, affiliée à la FFKY. .

MJC Héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 21 91 70 dplanche@mjc-heritanmacon.org

