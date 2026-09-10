Informations pratiques

Yoga du Rire Maison de Quartier de Villejean Rennes 10 et 12 septembre

️ Et si, cette semaine, nous imaginions aller à la plage… pour rire de tout ce qui peut nous y arriver ? Une nouvelle occasion de rire, de lâcher prise et de partager un moment de joie.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-09-10T20:30:00.000+02:00

Fin : 2026-09-12T12:00:00.000+02:00

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Maison de Quartier de Villejean 12 rue de Bourgogne 35000 Rennes Rennes



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