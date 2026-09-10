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AGENDA · Rennes

Yoga du Rire Maison de Quartier de Villejean Rennes

jeudi 10 septembre 2026 · Maison de Quartier de Villejean · Rennes

Informations pratiques

Début
jeudi 10 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Lieu
Maison de Quartier de Villejean
Adresse
12 rue de Bourgogne 35000 Rennes
Ville
Rennes

Yoga du Rire Maison de Quartier de Villejean Rennes 10 et 12 septembre

️ Et si, cette semaine, nous imaginions aller à la plage… pour rire de tout ce qui peut nous y arriver ? Une nouvelle occasion de rire, de lâcher prise et de partager un moment de joie.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-09-10T20:30:00.000+02:00
Fin : 2026-09-12T12:00:00.000+02:00

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Maison de Quartier de Villejean 12 rue de Bourgogne 35000 Rennes Rennes


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