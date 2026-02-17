Yoga du Rire : Mardi gras à la Nouvelle-Orléans Maison de Quartier de Villejean Rennes 19 et 20 février Gratuit

Le 17 février ce sera le Carnaval de la Nouvelle-Orléans. Une bonne occasion de rire beaucoup ensemble dans le partage et la bienveillance.

Le 17 février ce sera le Carnaval de la Nouvelle-orléans.

Mardi Gras fut introduit en Louisiane par les premiers colons français vers 1699. Les défilés, les bals et les galettes des Rois commencent le 6 janvier et s’arrêtent dans la nuit de Mardi Gras au Mercredi des Cendres à minuit. Le carnaval dure, selon les années, entre 28 et 63 jours.

Un chouette thème pour rire toutes et tous ensemble dans le partage et la bienveillance.

Attention : ce sont les vacances scolaires et la séance du jeudi aura lieu à 17h30

Yoga du Rire / Training bonheur par les défoulements émotionnels et par le Rire sans humour

C’est gratuit et ouvert à tous pour faire découvrir la pratique du Rire au plus grand nombre…

La puissance des bienfaits du Rire améliore la vie de chacun

Nous mêlerons des défoulements émotionnels pour évacuer et des exercices de Rire qui feront monter la joie en nous jusqu’au « lâcher rire », le moment où l’on est pris au jeu de rire de bon cœur. Enfin, nous nous allongerons pour laisser libre cours à nos fous rires !

Une bonne occasion de découvrir le Rire sans humour, le bonheur immédiat qu’il procure et les bienfaits à long terme qu’il prodigue. Au plaisir de rire avec vous !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-02-19T17:30:00.000+01:00

Fin : 2026-02-20T12:00:00.000+01:00

1

contact@mdr.coach 06 28 37 68 89

Maison de Quartier de Villejean 12 rue de Bourgogne 35000 Rennes Villejean – Beauregard Rennes 35043 Ille-et-Vilaine



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

