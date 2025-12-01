Yoga du Rire NOEL ! Maison des associations Salle du pignon Crozon

Yoga du Rire NOEL !

Maison des associations Salle du pignon 59 Rue Alsace-Lorraine Crozon Finistère

Début : 2025-12-20 10:30:00

fin : 2025-12-20 11:30:00

2025-12-20

Venez comme vous êtes, la magie du rire fera le reste ! Osez l’expérience, elle vaut le coup …!

Venir avec une tenue confortable, un plaid, de l’eau et de la bonne humeur (ou juste l’envie de sentir de la joie !..)

Accessible à tous et toutes quelque soit l’âge, le genre, les croyances ou les conditions physiques et morales .

Maison des associations Salle du pignon 59 Rue Alsace-Lorraine Crozon 29160 Finistère Bretagne +33 6 78 18 82 21

