Yoga du Rire : Noël quand on a 8 ans avec bataille de boules de papier Maison de quartier de Villejean – 12 Rue de Bourgogne 35000 rennes Rennes 18 et 20 décembre Ille-et-Vilaine

Nous imaginerons retrouver nos 8 ans et vivre Noël avec nos yeux d’enfants. Nous retrouverons également notre espièglerie avec 2 batailles de boules de papier. Beaucoup de rires ensemble !

En cette fin d’année nous rirons sur le thème de Noël.

Nous imaginerons retrouver nos 8 ans et vivre cet évènement avec nos yeux d’enfants. Nous retrouverons également notre espièglerie avec 2 batailles de boules de papier pour nous amuser encore plus.

Beaucoup de rires ensemble en perspective !

Yoga du Rire / Training bonheur par les défoulements émotionnels et par le Rire sans humour

C’est gratuit et ouvert à tous pour faire découvrir la pratique du Rire au plus grand nombre…

La puissance des bienfaits du Rire améliore la vie de chacun

Nous mêlerons des défoulements émotionnels pour évacuer et des exercices de Rire qui feront monter la joie en nous jusqu’au « lâcher rire », le moment où l’on est pris au jeu de rire de bon cœur. Enfin, nous nous allongerons pour laisser libre cours à nos fous rires !

Une bonne occasion de découvrir le Rire sans humour, le bonheur immédiat qu’il procure et les bienfaits à long terme qu’il prodigue. Au plaisir de rire avec vous !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-12-18T20:30:00.000+01:00

Fin : 2025-12-20T12:00:00.000+01:00

1

contact@mdr.coach 06 28 37 68 89

Maison de quartier de Villejean – 12 Rue de Bourgogne 35000 rennes 2 Rue de Bourgogne 35000 rennes Villejean – Beauregard Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



