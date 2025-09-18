Yoga du Rire : Ohé Moussaillon ! Avec bataille de polochon maison de quartier de Villejean Rennes

Yoga du Rire : Ohé Moussaillon ! Avec bataille de polochon maison de quartier de Villejean Rennes 18 et 20 septembre Ille-et-Vilaine

Le 19 septembre c’est la journée mondiale du parler pirate ! Et comme les pirates étaient amenés à se battre, nous bataillerons avec des polochons ! Apportez votre polochon !

Yoga du Rire / Training bonheur par les défoulements émotionnels et par le Rire sans humour

C’est gratuit et ouvert à tous pour faire découvrir la pratique du Rire au plus grand nombre…

La puissance des bienfaits du Rire améliore la vie de chacun

Nous mêlerons des défoulements émotionnels pour évacuer et des exercices de Rire qui feront monter la joie en nous jusqu’au « lâcher rire », le moment où l’on est pris au jeu de rire de bon cœur. Enfin, nous nous allongerons pour laisser libre cours à nos fous rires !

Une bonne occasion de découvrir le Rire sans humour et le bonheur immédiat qu’il procure et les bienfaits à long terme qu’il prodigue. Au plaisir de rire avec vous !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-09-18T20:30:00.000+02:00

Fin : 2025-09-20T12:00:00.000+02:00

contact@mdr.coach 0628376889

maison de quartier de Villejean 2 rue de la bourgogne 35000 Rennes Villejean – Beauregard Rennes 35000 Ille-et-Vilaine