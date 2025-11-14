Yoga du rire plaisir et détente MJC Héritan Mâcon
MJC Héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon Saône-et-Loire
Tarif : 10 – 10 – 15 EUR
Début : 2026-01-18 10:00:00
fin : 2026-01-18 11:30:00
2026-01-18
Le Yoga du Rire procure détente et bien-être. 15 minutes de rire par jour suffisent pour entretenir santé physique et mentale. Autorisez-vous à rire à volonté et chaleureusement sans aucune crainte de gêner. Cette pratique libère, réduit le stress, renforce la confiance et favorise la joie partagée.
Animé par Catherine Naville, animatrice de Yoga du Rire certifiée par l’Institut
Français de yoga du rire & santé, professeure de kundalini Yoga certifiée par le KRI, affiliée à la FFKY. .
MJC Héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 21 91 70 dplanche@mjc-heritanmacon.org
