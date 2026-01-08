Yoga du rire Salle évolution école P. Jakez Helias Pouldreuzic

Yoga du rire

Salle évolution école P. Jakez Helias Place Corentin Hénaff Pouldreuzic Finistère

Début : 2026-01-09

fin : 2026-05-01

2026-01-09

Séance de Yoga du rire organisée par l’association Pouldreuzic Loisirs.

Venez semer des éclats de rire, réduire le stress, renforcer votre système immunitaire, créer des moments de connexion profonde avec les autres.

Le rire n’est pas seulement un instant de bonheur, c’est une véritable source de bienfaits physiologiques, psychologiques et émotionnels. .

Salle évolution école P. Jakez Helias Place Corentin Hénaff Pouldreuzic 29710 Finistère Bretagne

