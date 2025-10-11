Yoga du rire pour enfants Mimizan

Yoga du rire pour enfants Mimizan samedi 11 octobre 2025.

Yoga du rire pour enfants

pelouse derriere les arenes Mimizan Landes

Les enfants rient beaucoup plus que les adultes. Alors le mieux c’est de rire à plusieurs. Chez l’enfant comme chez l’adulte il permet de diminuer le stress, développer ou conserver leur esprit ludique, il favorise son imaginaire. Une seance de yoga du rire pour enfant est constituée de jeux de rires, d’exercices de rires, et d’exercices de respiration et relaxation.

Reservation obligatoire au 0681664469

Prix 3 euros par enfant. Possibilité de payer avec le pass association. Atelier organsé à partir de 4 enfants .

pelouse derriere les arenes Mimizan 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 66 44 69 corinne.droux@wanadoo.fr

