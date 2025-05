Yoga du rire – Salle multifonction Querrien, 3 juin 2025 19:00, Querrien.

Finistère

Yoga du rire Salle multifonction Rue de Quimperlé Querrien Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-03 19:00:00

fin : 2025-06-03 20:15:00

Date(s) :

2025-06-03

L’atelier de découverte du yoga du rire est animé par Hélène Tourat qui est également sophrologue.

Contre-indication déconseillé aux hernies, épilepsie, glaucome sévère, saignements, sévère mal de dos.

La séance comporte 4 temps

– Accueil et consignes se respecter dans son rythme, le non-jugement, importance de se regarder, éviter les commentaires durant la pratique…

– L’échauffement, par un éveil corporel et des exercices de sophrologie ;

– Exercices du rire

– Méditation du rire et relaxation guidée.

Apporter un tapis de sol et sa gourde. .

Salle multifonction Rue de Quimperlé

Querrien 29310 Finistère Bretagne +33 6 73 88 03 27

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Yoga du rire Querrien a été mis à jour le 2025-05-10 par OT QUIMPERLE LES RIAS