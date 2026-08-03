Yoga du rire Rire santé La grande maladrerie La Roche-Jaudy

lundi 3 août 2026 · La grande maladrerie · La Roche-Jaudy

Informations pratiques

La Roche-Jaudy

Yoga du rire Rire santé

La grande maladrerie 6 Rue de Pitié La Roche-Jaudy Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-03 18:00:00

fin : 2026-08-03 19:30:00

Date(s) :

2026-08-03

Rire Santé muscler sa joie, respirer ensemble, retrouver l’essentiel.

Le rire est une ressource précieuse… et pourtant, nous rions de moins en moins.

Je vous propose cinq ateliers Rire Santé, (les lundis du mois d’août 26) pour vous initier au Yoga du rire

1 h 30 pour alléger le mental, rire, relâcher les tensions, retrouver de l’énergie et partager un moment profondément humain.

Introduction musculaire douce

Mouvements et exercices de rire santé

Allongés:laisser le corps rire, relaxation guidée, partages

Aucun pré-requis.

Le rire comme une respiration communicative.

Venez simplement comme vous êtes.

Atelier réservé aux adultes

Arriver 10 min avant . .

La grande maladrerie 6 Rue de Pitié La Roche-Jaudy 22450 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 81 11 83 82

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English :

L’événement Yoga du rire Rire santé La Roche-Jaudy a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose