Yoga du Rire : Rires à la pizzeria Maison de quartier de Villejean – 12 Rue de Bourgogne 35000 rennes Rennes

Le 9/02 c’était la journée mondiale de la pizza ! Pour la cinquième année d’affilée, la France est la nation où ses habitants mangent le plus de pizza. C’est donc une très bonne occasion de rire !

Pour la cinquième année d’affilée, la France est la nation où ses habitants mangent le plus de pizza. Les Français sont les co-recordman du monde d’absorption de pizzas par habitant avec les Américains. Plus d’1,5 milliard ont été mangées l’an dernier.

C’est donc une très bonne occasion de rire beaucoup, toutes et tous sur cette thématique !

Yoga du Rire / Training bonheur par les défoulements émotionnels et par le Rire sans humour

C’est gratuit et ouvert à tous pour faire découvrir la pratique du Rire au plus grand nombre…

La puissance des bienfaits du Rire améliore la vie de chacun

Nous mêlerons des défoulements émotionnels pour évacuer et des exercices de Rire qui feront monter la joie en nous jusqu’au « lâcher rire », le moment où l’on est pris au jeu de rire de bon cœur. Enfin, nous nous allongerons pour laisser libre cours à nos fous rires !

Une bonne occasion de découvrir le Rire sans humour, le bonheur immédiat qu’il procure et les bienfaits à long terme qu’il prodigue. Au plaisir de rire avec vous !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-02-12T20:30:00.000+01:00

Fin : 2026-02-14T12:00:00.000+01:00

contact@mdr.coach 06 28 37 68 89

Maison de quartier de Villejean – 12 Rue de Bourgogne 35000 rennes 2 Rue de Bourgogne 35000 rennes Villejean – Beauregard Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



