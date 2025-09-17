Yoga du rire Salle Paul Pelleray Sablons sur Huisne

Salle Paul Pelleray Condé sur Huisne Sablons sur Huisne Orne

Début : 2025-09-17 18:00:00

fin : 2025-09-17 19:00:00

2025-09-17

Rendez-vous à la salle Paul Pelleray (en face de la mairie) pour une séance de 45 minutes sur réservation au 06 23 00 94 47 (stage assuré si 10 inscriptions). Organisé par l’Association FLASH. .

Salle Paul Pelleray Condé sur Huisne Sablons sur Huisne 61110 Orne Normandie +33 6 23 00 94 47

