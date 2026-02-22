Yoga du rire Salle des fêtes Sanguinet

Yoga du rire

Salle des fêtes 216-280 Place de la Mairie Sanguinet Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28

fin : 2026-02-28

Date(s) :

2026-02-28

Seance gratuite prévoir un tapis de yoga et une bouteille d’eau .

Salle des fêtes 216-280 Place de la Mairie Sanguinet 40460 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 20 28 05 90 lmolin@wanadoo.fr

