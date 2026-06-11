Yoga du Rire : Soirée pyjama avec bataille de polochon Maison de Quartier Villejean Brécé jeudi 11 juin 2026.

Yoga du Rire : Soirée pyjama avec bataille de polochon Maison de Quartier Villejean Brécé 11 et 13 juin Ille-et-Vilaine

Gratuit

Cette semaine nous rirons sur le thème d’une soirée pyjama ! Apportez votre polochon ! Vous pouvez aussi apporter un pyjama pour le mettre par dessus vos vêtements pour être davantage dans l’ambiance.

Cette semaine nous rirons sur le thème d’une soirée pyjama !

Oreillers, couette, pyjama, papotage, jeux, confidences, vidéos, chocolat chaud et petits biscuits seront la toile de fond de notre histoire de la semaine pour nous donner l’occasion de rire beaucoup ensemble et de batailler !

Apportez votre polochon ! Vous pouvez aussi apporter un pyjama pour le mettre par dessus vos vêtements pour être davantage dans l’ambiance.

Yoga du Rire / Training bonheur par les défoulements émotionnels et par le Rire sans humour. C’est gratuit et ouvert à tous pour faire découvrir la pratique du Rire au plus grand nombre… La puissance des bienfaits du Rire améliore la vie de chacun. Nous mêlerons des défoulements émotionnels pour évacuer et des exercices de Rire qui feront monter la joie en nous jusqu’au « lâcher rire », le moment où l’on est pris au jeu de rire de bon cœur. Enfin, nous nous allongerons pour laisser libre cours à nos fous rires ! Une bonne occasion de découvrir le Rire sans humour, le bonheur immédiat qu’il procure et les bienfaits à long terme qu’il prodigue. Au plaisir de rire avec vous !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-11T20:30:00.000+02:00

Fin : 2026-06-13T12:00:00.000+02:00

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contact@mdr.coach 06 28 37 68 89

Maison de Quartier Villejean 12 rue de Bourgogne, 35000 Rennes Brécé 35530 Ille-et-Vilaine



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