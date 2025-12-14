YOGA DU RIRE special Fin d’année Mimizan

YOGA DU RIRE special Fin d’année Mimizan samedi 27 décembre 2025.

salle bel air Mimizan Landes

Tarif : – –

Début : 2025-12-27
2025-12-27

Venez vous amuser en rires autour de la fin de l’année et profiter des bienfaits du yoga du rire pendant cette période d’hiver: joie, immunité et relaxation
Accessible à tous

Reservation obligatoire a 0681664469
Prix 5 euros   .

salle bel air Mimizan 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 66 44 69  corinne.droux@wanadoo.fr

