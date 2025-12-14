YOGA DU RIRE special Fin d’année Mimizan
YOGA DU RIRE special Fin d’année
salle bel air Mimizan Landes
Venez vous amuser en rires autour de la fin de l’année et profiter des bienfaits du yoga du rire pendant cette période d’hiver: joie, immunité et relaxation
Accessible à tous
Reservation obligatoire a 0681664469
Prix 5 euros .
salle bel air Mimizan 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 66 44 69 corinne.droux@wanadoo.fr
