Vittel

yoga du rire

Vittel Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-05-03 16:00:00

fin : 2026-05-03

Date(s) :

2026-05-03

Séance découverte de

Yoga du Rire au Parc Thermal

Dimanche 3 mai 2026 à 16 heures,

Journée Internationale du Rire

Mon objectif est de vous faire découvrir le rire sans raison. Cette séance est destinée à tout public.

Isabelle LinderTout public

0 .

Vittel 88800 Vosges Grand Est +33 6 78 78 56 03

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English :

Laughter Yoga discovery session

Laughter Yoga at Parc Thermal

Sunday, May 3, 2026 at 4 p.m,

International Day of Laughter

My aim is to help you discover laughter without reason. This session is open to all.

Isabelle Linder

L’événement yoga du rire Vittel a été mis à jour le 2026-04-21 par DESTINATION VITTEL-CONTREXEVILLE