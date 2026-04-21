yoga du rire Vittel
yoga du rire Vittel dimanche 3 mai 2026.
Vittel
yoga du rire
Vittel Vosges
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-05-03 16:00:00
fin : 2026-05-03
Date(s) :
2026-05-03
Séance découverte de
Yoga du Rire au Parc Thermal
Dimanche 3 mai 2026 à 16 heures,
Journée Internationale du Rire
Mon objectif est de vous faire découvrir le rire sans raison. Cette séance est destinée à tout public.
Isabelle LinderTout public
0 .
Vittel 88800 Vosges Grand Est +33 6 78 78 56 03
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English :
Laughter Yoga discovery session
Laughter Yoga at Parc Thermal
Sunday, May 3, 2026 at 4 p.m,
International Day of Laughter
My aim is to help you discover laughter without reason. This session is open to all.
Isabelle Linder
L’événement yoga du rire Vittel a été mis à jour le 2026-04-21 par DESTINATION VITTEL-CONTREXEVILLE
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