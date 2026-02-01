Yoga du skieur Chapelle-des-Bois

Yoga du skieur

Bâtiment 4 saisons Chapelle-des-Bois Doubs

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-17 10:00:00

fin : 2026-02-17 11:00:00

Date(s) :

2026-02-17

Proposé par Fanny Girod.

Une séance de yoga au sol, spécialement conçue pour vous accompagner dans la pratique du ski de fond. De quoi ne pas perdre la main (ou les jambes) même quand la météo ne permet pas de skier.

Tous niveaux.

Sur inscription. .

Bâtiment 4 saisons Chapelle-des-Bois 25240 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 84 79 00 49 contact@girod-jura.com

