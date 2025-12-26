Yoga du visage et dédicace Kaizen 2 Rue du Pont Chignon Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
Alain Pénichot vous propose un atelier gratuit de découverte du Yoga du visage , à La Minoterie de Villedieu les Poêle, à 14h15.
L’atelier sera suivi de la dédicace de son dernier livre Kaizen , à 16h.
Méthode japonaise d’amélioration de soi au quotidien basée sur différents exercices, le Kaizen permet d’examiner et de mettre en pratique, pas à pas, des changements significatifs dans sa vie. .
2 Rue du Pont Chignon 2 Rue Du Pont Chignon Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 50800 Manche Normandie +33 2 33 51 68 69 laminoterie50800@outlook.fr
