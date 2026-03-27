Yoga duo Wattwiller
Yoga duo Wattwiller lundi 6 juillet 2026.
Wattwiller
Yoga duo
27 rue de la Première Armée Wattwiller Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-07-06 10:00:00
fin : 2026-07-06 11:00:00
Date(s) :
2026-07-06
Partagez un moment de détente et de complicité avec votre enfant (6 à 11 ans) lors de cette séance de yoga en duo.
Partagez un moment de détente et de complicité avec votre enfant (6 à 11 ans) lors de cette séance de yoga en duo. À travers des postures ludiques, des exercices de respiration et des temps de relaxation, renforcez votre lien tout en prenant soin de votre bien-être ensemble. .
27 rue de la Première Armée Wattwiller 68700 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 82 10 10 info@fondationfrancoisschneider.org
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English :
Share a moment of relaxation and complicity with your child (aged 6 to 11) during this duo yoga session.
L’événement Yoga duo Wattwiller a été mis à jour le 2026-06-08 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay
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