Yoga en duo Flers Flers

Yoga en duo Flers Flers mercredi 22 octobre 2025.

Yoga en duo

Flers Avenue du château Flers Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-10-22 14:30:00

fin : 2025-10-28 16:00:00

Date(s) :

2025-10-22

A travers des activités ludiques, des postures de yoga et des contes, passez un moment joyeux de connexion avec un enfant de votre entourage !

Avec Manon Baelen, professeure de yoga.

Pour les enfants de 5 à 10 ans, en duo 1 adulte + 1 enfant.

Prévoir tenue confortable et 1 tapis de yoga par duo. .

Flers Avenue du château Flers 61100 Orne Normandie +33 2 33 64 66 49 museeduchateau@flers-agglo.fr

English : Yoga en duo

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Yoga en duo Flers a été mis à jour le 2025-08-30 par Flers agglo