Yoga en duo Flers Flers
Yoga en duo Flers Flers mercredi 22 octobre 2025.
Yoga en duo
Flers Avenue du château Flers Orne
Début : Vendredi Vendredi 2025-10-22 14:30:00
fin : 2025-10-28 16:00:00
2025-10-22
A travers des activités ludiques, des postures de yoga et des contes, passez un moment joyeux de connexion avec un enfant de votre entourage !
Avec Manon Baelen, professeure de yoga.
Pour les enfants de 5 à 10 ans, en duo 1 adulte + 1 enfant.
Prévoir tenue confortable et 1 tapis de yoga par duo. .
Flers Avenue du château Flers 61100 Orne Normandie +33 2 33 64 66 49 museeduchateau@flers-agglo.fr
