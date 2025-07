Yoga en exterieur Sury-en-Vaux

Yoga en exterieur Sury-en-Vaux samedi 19 juillet 2025.

Yoga en exterieur

Sury-en-Vaux Cher

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-19 08:30:00

fin : 2025-07-19 12:30:00

Date(s) :

2025-07-19

Angélique & Annelise , instructrices en yoga guideront chaque séance avec douceur, adaptant les postures et les exercices aux différents types d’ateliers.

Cette expérience joyeuse favorisera la confiance en soi, la concentration et la relaxation.

Sur inscription

Atelier yoga pour tous en extérieur

8h30 9h45 atelier pour adultes

8h45 9h45 atelier pour adolescents

10h 11h atelier parents / enfants

11h15 12h30 atelier pour adultes

1h15 à 112h15 atelier pour enfants

Angélique & Annelise , instructrices en yoga guideront chaque séance avec douceur, adaptant les postures et les exercices aux différents types d’ateliers.

Cette expérience joyeuse favorisera la confiance en soi, la concentration et la relaxation.

Sur inscription 5 .

Sury-en-Vaux 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 6 88 71 16 82 info@jusqu-a-la-lune.fr

English :

Angélique & Annelise , yoga instructors, will gently guide each session, adapting postures and exercises to the different types of workshop.

This joyful experience will promote self-confidence, concentration and relaxation.

Registration required

German :

Angélique & Annelise , Yogalehrerinnen, werden jede Sitzung sanft anleiten und die Haltungen und Übungen an die verschiedenen Arten von Workshops anpassen.

Diese fröhliche Erfahrung fördert das Selbstvertrauen, die Konzentration und die Entspannung.

Auf Anmeldung

Italiano :

Angélique e Annelise, istruttrici di yoga, guideranno delicatamente ogni sessione, adattando le posture e gli esercizi ai diversi tipi di workshop.

Questa esperienza gioiosa incoraggerà la fiducia in se stessi, la concentrazione e il rilassamento.

Iscrizione obbligatoria

Espanol :

Angélique & Annelise , instructoras de yoga, guiarán suavemente cada sesión, adaptando las posturas y los ejercicios a los diferentes tipos de taller.

Esta alegre experiencia fomentará la confianza en uno mismo, la concentración y la relajación.

Inscripción obligatoria

L’événement Yoga en exterieur Sury-en-Vaux a été mis à jour le 2025-07-07 par Office de tourisme du Grand Sancerrois