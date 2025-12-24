Yoga en fête, Maison des Services Issigeac

Yoga en fête, Maison des Services Issigeac lundi 29 décembre 2025.

Maison des Services Chemin des Écoliers Issigeac Dordogne

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Début : 2025-12-29
2025-12-29

Venez découvrir le yoga et prendre soin de vous…
Grâce à des mouvements doux et précis, le yoga favorise tonification musculaire, assouplissement, lâcher-prise.

Apportez votre tapis (prêt possible).

Sur inscription.   .

Maison des Services Chemin des Écoliers Issigeac 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 64 10 14 05  maya.yoga@energie-et-sante.eu

