Yoga en fête, Maison des Services Issigeac lundi 29 décembre 2025.
Maison des Services Chemin des Écoliers Issigeac Dordogne
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2025-12-29
fin : 2025-12-29
2025-12-29
Venez découvrir le yoga et prendre soin de vous…
Grâce à des mouvements doux et précis, le yoga favorise tonification musculaire, assouplissement, lâcher-prise.
Apportez votre tapis (prêt possible).
Sur inscription. .
Maison des Services Chemin des Écoliers Issigeac 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 64 10 14 05 maya.yoga@energie-et-sante.eu
