Yoga en fête, Maison des Services Issigeac

Yoga en fête

Maison des Services Chemin des Écoliers Issigeac

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2025-12-29

fin : 2025-12-29

Venez découvrir le yoga et prendre soin de vous…

Grâce à des mouvements doux et précis, le yoga favorise tonification musculaire, assouplissement, lâcher-prise.

Apportez votre tapis (prêt possible).

Sur inscription. .

Maison des Services Chemin des Écoliers Issigeac 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 64 10 14 05 maya.yoga@energie-et-sante.eu

