Yoga en LSF Cours mably Bordeaux

Yoga en LSF Cours mably Bordeaux samedi 27 septembre 2025.

Yoga en LSF Samedi 27 septembre, 10h00 Cours mably Gironde

Entrée libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-27T10:00:00 – 2025-09-27T11:00:00

Fin : 2025-09-27T10:00:00 – 2025-09-27T11:00:00

Cours de yoga en LSF pour adultes – Cour Mably.

Cours mably 3 rue Mably bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine

Yoga en LSF sourds lsf

Sébastien Chamard