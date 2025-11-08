Yoga en nature Maison de l’Environnement Anglet
Yoga en nature Maison de l’Environnement Anglet dimanche 21 décembre 2025.
Yoga en nature
Maison de l’Environnement 297 avenue de l’Adour Anglet Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-21
fin : 2025-12-21
Date(s) :
2025-12-21
Découvrez le Parc Izadia et la Maison de l’environnement d’un nouvel œil, en participant à une séance d’initiation au yoga en pleine nature.
Une découverte ressourçante en famille.
Animé par Little Yogis 64.
Tout public (en famille, enfant dès 4 ans).
Venir avec un tapis ou drap de bain obligatoirement (prévoir de quoi s’hydrater). .
Maison de l’Environnement 297 avenue de l’Adour Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 57 17 48
