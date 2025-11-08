Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Yoga en nature Maison de l’Environnement Anglet dimanche 21 décembre 2025.

Maison de l’Environnement 297 avenue de l’Adour Anglet Pyrénées-Atlantiques

Début : 2025-12-21
fin : 2025-12-21

2025-12-21

Découvrez le Parc Izadia et la Maison de l’environnement d’un nouvel œil, en participant à une séance d’initiation au yoga en pleine nature.
Une découverte ressourçante en famille.

Animé par Little Yogis 64.

Tout public (en famille, enfant dès 4 ans).
Venir avec un tapis ou drap de bain obligatoirement (prévoir de quoi s’hydrater).   .

Maison de l’Environnement 297 avenue de l’Adour Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 57 17 48 

