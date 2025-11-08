Yoga en nature Maison de l’Environnement Anglet

Yoga en nature

Maison de l’Environnement 297 avenue de l’Adour Anglet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-21

fin : 2025-12-21

Date(s) :

2025-12-21

Découvrez le Parc Izadia et la Maison de l’environnement d’un nouvel œil, en participant à une séance d’initiation au yoga en pleine nature.

Une découverte ressourçante en famille.

Animé par Little Yogis 64.

Tout public (en famille, enfant dès 4 ans).

Venir avec un tapis ou drap de bain obligatoirement (prévoir de quoi s’hydrater). .

Maison de l’Environnement 297 avenue de l’Adour Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 57 17 48

English : Yoga en nature

German : Yoga en nature

Italiano :

Espanol : Yoga en nature

L’événement Yoga en nature Anglet a été mis à jour le 2025-11-06 par OT Anglet