Yoga en plein air Arras 21 juin 2025 07:00

Pas-de-Calais

Yoga en plein air 2 boulevard du Général de Gaulle Jardin du Gouverneur Arras Pas-de-Calais

Début : 2025-06-21

fin : 2025-06-21

2025-06-21

Le samedi 21 juin 2025

Yoga en plein Air au jardin du gouverneur à Arras

Célébrons le Solstice d’été ensemble 108 salutations au soleil

Venez avec votre tapis et votre gourde d’eau pour pratiquer les (ou 54) salutations au soleil, rituel traditionnel de yoga pour célébrer les changements de saison. Pour plus d’informations, rendrez vous sur le site internet My Yoga Alchimie

Informations pratiques:

Ouvert pour tous de 10h à 12h

Au jardin du Gouverneur à Arras

2 boulevard du Général de Gaulle Jardin du Gouverneur

Arras 62000 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 6 64 79 94 11

